Ex scuole comunali, Rosanna Genna: “Delibera dell’Aula non rispetta punti del Regolamento”

“Sono venuta a conoscenza della deliberazione della Giunta Municipale sull’approvazione per le linee guida per la fruizione sociale e culturale dell’ex Scuola Media di Contrada Bufalata e Scuola Elementare di Ciavolo e che ciò non rispecchia alcuni punti importanti del Regolamento sull’affidamento di beni immobili approvato dal Consiglio Comunale”.

Lo afferma la Consigliera comunale Rosanna Genna chiedendo l’immediata revoca della delibera o di adeguare le linee guida approvate a tutte le altre realtà associative affidatarie di beni immobili del Comune.