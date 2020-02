Il Marsala Futsal vince in trasferta contro il Club P5 Cruillas

Il Marsala Futsal passa anche sul campo del Club P5 Cruillas, dove si è imposto con il punteggio di 4 a 5. Tra i protagonisti del match ancora il bomber Pizzo che, non in perfette condizione, mette a segno un’altra tripletta e sul finale gli viene negata, dal triplice fischio finale dell’arbitro, la gioia del quarto goal personale.

A brillare è stato tutto il gruppo compatto e consolidato a partire dal portiere Sugamiele, anche in questa gara è stato decisivo con i suoi interventi provvidenziali nei momenti più difficili del match e poi ancora Perrella, Pellegrino e Fa rina, quest’ultimi andati anche a segno. Di Picone, Fava e Adami, autore di una doppietta, le reti dei padroni di casa. Il Marsala si proietta, a quota 33 al sesto posto in classifica a ridosso dalla zona play off, distante otto punti con sole sei gare rimaste alla fine del campionato. Nel prossimo impegno il Marsala ospiterà il Pantelleria C5 ma la gara sarà giocata alle ore 15 presso l’impianto sportivo “Fernandez” di Contrada Tafalia a Marsala.