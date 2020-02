Coronavirus, in provincia di Palermo scuole chiuse fino a lunedì 2. Rinviato l’inizio delle lezioni all’Università

Per il governo nazionale la Sicilia non è da considerare nè zona rossa nè zona gialla per i rischi legati al Coronavirus. Tuttavia, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sentiti il sindaco della Città Metropolitana, Leoluca Orlando, e l’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, anche a seguito di una riunione di giunta regionale e di un successivo incontro con i Prefetti dell’Isola, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di mercoledì 26 febbraio, e fino a lunedì 2 marzo 2020.

Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo.

L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede, negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di disinfezione straordinaria dei locali scolastici.

Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi in obbligo scolastico. Resteranno regolarmente aperti, invece, gli uffici pubblici.

Le misure adottate a tutela della popolazione studentesca rispondono a criteri di particolare prudenza, in relazione alla registrata presenza di alcuni limitati ed identificati casi di infezione da Coronavirus registrati nella Città di Palermo e risultano coerenti con le linee di indirizzo generale concordate dallo stesso Presidente della Regione, nella giornata di oggi, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le autorità nazionali di Protezione civile.

Il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, ha invece rivolto un appello ai sindaci siciliani affinché “nella delicata gestione dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 operino all’interno del quadro normativo definito dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio e dai successivi provvedimenti emanati sul piano nazionale e regionale”. Inoltre, Orlando ha invitato gli amministratori locali a valutare l’opportunità di disporre nei prossimi giorni la sanificazione degli ambienti scolastici.

“Per affrontare in maniera organica questa emergenza in ambito nazionale – conclude il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano –l’Anci ha creato nell’homepage del sito istituzionale un’apposita sezione in costante aggiornamento dove sono raccolti tutti i provvedimenti adottati e le notizie utili. Inoltre, esiste anche uno specifico indirizzo mail infocoronavirus@anci.it a disposizione di chi vorrà porre quesiti o fornire specifiche informazioni”.

Per quanto riguarda gli Atenei Universitari dell’isola, a Palermo e nelle sedi staccate di Trapani, Marsala, Agrigento e Caltanissetta l’inizio delle lezioni del secondo semestre è stato posticipato dal 2 al 9 marzo. Sospese fino a lunedì 9 marzo le lezioni anche all’Università di Messina, mentre all’Ateneo di Catania è garantito il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche.