Spaccio di droga a Favignana: un arresto

Rocco Ponzio, 55enne egadino, è stato arrestato a Favignana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un’attività di controllo, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare Ponzio, trovato in possesso di 13 dosi di cocaina per il peso di 10 grammi, nascoste in una tasca interna ai pantaloni. A casa sono stati poi rinvenuti altri 2 grammi di marijuana, 3.5 grammi di hashish e circa 5000 euro in contanti di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto in custodia presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Trapani in attesa del rito direttissimo svoltosi il giorno dopo l’arresto che ha visto convalidato l’arresto e inflitto la pena degli arresti domiciliari.