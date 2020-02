Droga ad Alcamo, arrestato un 35enne

Ennesimo blitz antidroga del Commissariato di Polizia di Alcamo che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un giovane pregiudicato partinicese, Fabio Musso, 35 anni. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle ore 20 di ieri, una pattuglia delle Polizia di Stato ha notato un’altra autovettura con a bordo un giovane che si stava velocemente dirigendo verso l’ingresso di un piazzale adibito a parcheggio di un noto discount. Seguito a distanza, il veicolo, con a bordo l’odierno arrestato, si è fermato in una zona defilata dove poco prima era stato notato un via vai di soggetti ben conosciuti come dediti al consumo di stupefacenti in genere.

Fabio Musso

I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di controllare il veicolo e il suo conducendo, Fabio Musso, rinvenendo, ben occultati all’interno dell’autovettura, 30 grammi di cocaina e due infiorescenze di marijuana.

Nei confronti di Musso è stata disposta, dall’autorità giudiziaria la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’odierno risultato investigativo segue quello che la settimana scorsa aveva condotto all’arresto del 59enne pregiudicato alcamese Pasquale Coppola.