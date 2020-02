Gaspare Giacalone. “L’originalità dei carri è la caratteristica del Carnevale di Petrosino”

Tutto pronto per il tradizionale Carnevale di Petrosino. Il via alle 17 di sabato prossimo con il corteo dei carri. Ne parliamo con Gaspare Giacalone, sindaco della città.

Quali le novità di quest’anno?

“La vera novità sta nella tradizione consolidata che ci porta ogni anni a non ripetere quello dell’anno precedente. Noi non ricicliamo i carri. Sono stato nei giorni scorsoi nei capannoni dove sono in allestimento. Si tratta di veri e propri capolavori di meccanica, di tecnologia e di rinnovata originalità. Un bravo a quanti si stanno prodigando per rendere il Carnevale della nostra città ancora più interessante”.

Ogni anno arrivano a Petrosino curiosi e appassionati da tutta la Sicilia. Anche quest’anno vi state attrezzando per riceverli?

“Abbiamo approntato i due grandi parcheggi per chi raggiunge la nostra città in auto. Uno verso la zona stadio e l’altro nei pressi della cantina Europa. Saranno presidiati dalla guardie ambientali. In centro oltre alla tradizionale sfilata dei carri, ci saranno tutta una serie di iniziative anche di tipo logistico. Abbiamo concesso gratuitamente l’occupazione dei marciapiedi a quanti vogliono esporre i propri prodotti. La festa è anche un occasione di un rientro economico per la nostra collettività. Impegniamo delle somme, ma siamo certi che i petrosileni ne avranno un ritorno”.

Al termine delle sfilate ogni sera ci sarà lo Show Carnival. Di che si tratta?

“Ci sarà l’esibizione sul palco delle coreografie e dei gruppi mascherati che seguono o precedono le sfilate dei carri. Poi per i più giovani e più in generale per tutti, l’appuntamento è al Palacarnival”.

Il Carnevale da sempre è la festa dei bambini…

“E noi siamo attrezzati per ospitare le mascherine con balli e canti presso il Centro Polivalente. Ogni pomeriggio spazio per i più giovani”.

Anche quest’anno ci sarà l’itinerario eno gastronomico.

“Chi viene a trascorrere una serata in allegria e spensieratezza ha poi l’occasione di gustare prodotti tipici e tradizionali prima di fare ritorno nelle proprie sedi”.

Quest’anno evento di richiamo la domenica sera con la presenza di una showgirl di fama nazionale.

“Sono particolarmente contento che Sabrina Salerno, reduce dalla partecipazione al recente Festival di Sanremo, abbia accettato il nostro invito. Si tratta di una artista brava, di grande capacità e personalità oltre che di una vera e propria icona della musica italiana”.