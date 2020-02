Teatro Tito Marrone di Trapani, Lo Curto: “Regione finanzi messa in sicurezza”

La capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto chiede che la Regione Siciliana finanzi la messa in sicurezza e il recupero del teatro Tito Marrone di Trapani.

“Esiste un progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della struttura, peraltro di proprietà regionale, che può essere realizzato con i fondi con la sottomisura dell’azione 4.1.1. Ho richiesto oggi in commissione Bilancio dell’Ars che venisse approvata un risoluzione per impegnare il governo Musumeci a destinare i fondi necessari per tali interventi. Apprezzo anche l’impegno assunto oggi dal vice presidente Gaetano Armao”, afferma la Lo Curto, che poi aggiunge: “Occorre però che anche gli enti locali si attivino per spendere le risorse del Patto per il Sud e del Fsc 2014-2020 attraverso progetti che attingano ai fondi europei destinati alle iniziative cosiddette territorializzate. La spesa europea, talvolta, registra ritardi proprio per l’assenza di progetti utili ad impegnare le somme messe a disposizione dai fondi strutturali. Ci sono ancora centinaia di milioni di euro da spendere ed oggi in Commissione Bilancio abbiamo dato parere favorevole ad una rimodulazione della spesa per sostenere gli investimenti e lo sviluppo”.