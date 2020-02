Realizza una discarica abusiva, deferito un uomo

Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Nucleo Cites di Trapani congiuntamente ai militari del Comando Stazione Carabinieri di Fulgatore, nella Frazione di Ballata, durante una verifica presso un allevamento, hanno notato, in una superficie limitrofa ma non pertinente all’azienda, la presenza di una vasta area recintata dove vi erano stati riversati diversi cumuli di rifiuti speciali consistenti in residui da demolizione (alcuni spianati fino all’interno di un canale naturale che scorre limitrofo alla proprietà).

Inoltre hanno constatato la presenza di due superfici che erano state adibite all’incenerimento di vari rifiuti speciali e non, tra i quali pneumatici fuori uso, plastiche varie tra cui piatti, lattine, barattoli e bottiglie in vetro.



A seguito di una serie di accertamenti è stato identificato un soggetto del posto classe 69 quale responsabile di queste condotte illecite che veniva per tanto deferito in stato di libertà per i reati di realizzazione di discarica abusiva, smaltimento e combustione illecita di rifiuti.