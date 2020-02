Auto sopra un furgone, non è un fotomontaggio, leggi la dinamica

Non si tratta di un fotomontaggio. La foto è riferita ad un episodio vero accaduto poche ore fa: un’auto sopra l’altra.

La spiegazione è semplice e la fornisce il distaccamento dei pompieri di Modica. Una donna di 55 anni anziché inserire la retromarcia ha innestato la prima, sfondando un muretto e finendo sotto dove era parcheggiato il furgone che tra l’altro è di proprietà del figlio.

E’ successo in via Risorgimento. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La donna è stata trasportata in ospedale, per ferite lievi. È servito un trattore per tirar fuori l’auto. Ingenti i danni per una volta tutti in famiglia.