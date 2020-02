Al Carnevale di Petrosino ospite d’onore Sabrina Salerno il 23 febbraio in piazza

Il Carnevale di Petrosino 2020 si arricchisce della presenza in piazza, sul palco vicino il piazzale del Comune, della cantante e performer Sabrina Salerno domenica 23 febbraio ore 21.

Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta l’icona degli anni ottanta come cantante, suscitando interesse anche grazie alle sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Prima ancora aveva mosso i primi passi con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani. In veste di cantante ha avuto successo soprattutto grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love): quest’ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad esservi riusciti.

Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album, partecipando ad alcuni film e ad altrettanti spettacoli teatrali e televisivi. Avendo venduto 20 milioni di dischi risulta essere tra gli artisti italiani che hanno venduto maggiormente all’estero. Dopo un periodo di pausa per dedicarsi alla famiglia, è tornata sui palchi di mezza Europa ed è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo appena trascorso, in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus.