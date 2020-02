Marsala: scontro tra un’auto e un tre ruote, ferito un anziano

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in via Salemi. All’altezza dell’Enodoro srl, una BMW si è scontrata con un tre ruote, dentro al quale c’era un pensionato di circa 70 anni. Entrambi i mezzi percorrevano la strada verso l’ospedale. Lì si è verificato l’impatto ma ancora non si conosce la causa.

A prestare aiuto all’anziano, alcuni residenti della zona, in particolare un operatore del 118 che era fuori l’orario di servizio, G. G.. Quest’ultimo ha chiamato due ambulanze, di cui una con medico a bordo. L’uomo ha riportato una ferita alla testa e per tirarlo fuori dal tre ruote è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati svolti dai Vigili urbani di Marsala.