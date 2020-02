Cos’è un’ecoschiappa? Un animale esotico o un mostro tremendo?

Niente di tutto ciò, è il protagonista del libro “Piccola guida per ecoschiappe” di Emilia Dziubak, Eliza Saroma Stepniewska, illustrato da Iwona Wierzba, Sinnos editore, per bambini dai 6 anni.

Mister Ecoschiappa è un imbranato che non sa fare la raccolta differenziata; lo seguiamo in maniera itinerante nel corso della sua giornata, al risveglio quando si lava, alla passeggiata al parco con il suo amico cane, al supermercato, alle uscite in auto anche quando potrebbe fare pochi passi a piedi o meglio ancora in bicicletta.

Le bellissime illustrazioni scandiscono la giornata tipo di un’Ecoschiappa col relativo pessimo stile di vita. È buffa l’Ecoschiappa, sembra vivere come un cavernicolo, eppure sembra somigliare tanto a noi.

Mister Ecoschiappa crede che le strade si puliscano da sole, è uno sprecone dell’acqua, insomma è proprio una vera schiappa in fatto di ecologia. La sua coscienza è sopita, sembra non comprendere le conseguenze delle sue azioni per poi ritrovarsi puntualmente nei guai; ad esempio pensa di buttare i rifiuti nel water e tirare lo scarico finché non gli esplode il wc.

Ma ad aiutare l’Ecoschiappa ci saranno i consigli del professor Coscienza che spiega piccoli trucchi e accortezze per evitare gli sprechi e rispettare l’ambiente.

I bimbi ormai sono più attenti di noi a queste cose, sanno perfettamente come si fa la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, sanno che non si lascia il rubinetto aperto inutilmente, che le luci vanno spente, che non si gettano le cartacce per terra e per questo il protagonista di questa storia non è un bambino bensì un adulto.

Con i consigli del professor Coscienza l’Ecoschiappa troverà un’alternativa al suo stile di vita, scoprirà che esistono gli Ecoeroi che attuano buone pratiche per il risparmio energetico e per la cura dell’ambiente.

Gli Ecoeroi inoltre sono più felici, vivono una vita più lunga in un mondo più sano e pulito.

E noi? Siamo Ecoschiappe o Ecoeroi?

