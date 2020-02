Marsala: entra in una casa abbandonata e appicca fuoco a un materasso

Un incendio è avvenuto ieri sera nel centro urbano di Marsala. In una casa abbandonata in due elevazioni, sita in via Pascasino, zona Porticella, qualcuno si è introdotto all’interno, dalle prime ricostruzioni, ed ha appicato fuoco ad un materasso.

Nella casa in quel momento non si trovava nessuno e subito i vicini hanno dato l’allarme chiamando le Forze dell’Ordine e i Vigili de Fuoco del Distaccamento di corso Calatafimi.

Non ci sono danni strutturali ma pare che la persona che ha compiuto il gesto sia facilmente individuabile tramite i sistemi di video-sorveglianza della zona. Indagano i Carabinieri.