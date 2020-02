Calcio a 5: il Marsala vince in casa del Bagheria

Marsala Futsal passa anche in casa del Bagheria dove conquista la quinta vittoria consecutiva, imponendosi 4 a 6, al culmine di una prestazione maiuscola. In classifica i punti della formazione azzurra sono adesso ventisette, come quelli della Vigor San Cataldo, prossima avversaria, al Palasport di Marsala. Il Marsala attento e mai disunito fa la partita, soffre e quando deve, affonda l’avversario. Negli ultimi minuti della gara, spettacolare la rimonta dei nero-azzurri, in campo con il portiere di movimento ma, in pieno recupero, i nervi saldi sotto porta di Pellegrino, si rivelano decisivi per il risultato finale in favore del Marsala.

Il Bagheria, in chiara situazione di difficoltà che dura ormai da qualche settimana e orfana del suo fuoriclasse Torcivia, nulla può contro l’autorevolezza con la quale il Marsala Futsal si è presentato sul parquet del Palazzetto “Dalla Chiesa e Setticarraro”. Gli azzurri sin dalle battute iniziali ringhiano, dettano subito il ritmo di gara e già al terzo minuto passano in vantaggio con Pizzo, autore poi di una tripletta. Il momentaneo pareggio di Restivo al settimo minuto, non intimorisce per niente i lilibetani che ritornano in vantaggio, ancora con Pizzo al quarto d’ora, fissando sul 1 a 2 il risultato, con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa il Bagheria torna in campo con un piglio più aggressivo e trova il pari ma il Marsala torna di nuovo in vantaggio con Pizzo e poi allunga con Perrella.

Sul finale, i padroni di casa organizzano l’assedio schierandosi con il portiere di movimento e in mischia, con Montevago prima e con Intravaia poi, riescono ad impattare sul 4 a 4. Il Marsala non molla la presa e, a testa bassa, va a segno ancora due volte con Pellegrino che sfrutta in maniera cinica e letale lo schieramento del quinto di movimento dei nero-azzurri, depositando in rete a porta sguarnita. “Mi stupivo nel vedere la squadra al quart’ultimo posto – ha affermato il presidente Tumbarello a fine gara – ne ero certo sin dall’inizio che il potenziale di della squadra fosse questo che stiamo vedendo in queste cinque giornate e mi rammarico, ormai inutilmente, del terreno perduto”.

Il tabellino della gara

Bagheria Città delle Ville

Renda, Immesi, Ventimiglia, Montevago, Napoli, Restivo, Di Salvo,

Comito, Intravaia, D’Orio, Sposito Antonino, Sposito Alessio. Allenatore

Marco Cappello;

Marsala Futsal

Sugamiele, La Grutta, Costigliola, Trotta, Pellegrino, Sammartano,

Pizzo, Perrella, Aiello, Farina, Li causi, Foderà. Allenatore Marco

Anteri;

Arbitri: Sebastiano Monaco della sezione di Acireale e Andrea D’Aquino

della sezione di Catania;

Marcatori: 3’, 14’ e 38’ Pizzo (M), 7’ Restivo (B), 34’ Sposito A. (B),

46’ Perrella (M), 60’ Montevago (B), 60’ +2 Intravaia (N), 60’ +3 e 60

+5 Pellegrino (M);

Ammoniti: 35’ Restivo (B), 51’ Di Salvo (B);