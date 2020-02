No al Circo con gli animali, protesta di OIPA al Parco della Salinella

I volontari OIPA – Protezione Animali – sezione di Marsala, stanno protestando al Parco della Salinella contro lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali nel circo. Nell’area infatti, da giorni è arrivato il Circo Morfei che sta montando, come di consueto, i tendoni nella zona a verde della Città. Ma l’Organizzazione da anni porta avanti la battaglia per contrastare l’utilizzo degli animali nel Circo, in quanto spesso vengono sfruttatti.

“Il circo non riesce a garantire un adeguato benessere degli animali. Gli animali sono costretti a reclusione forzata, separazione eccessivamente precoce dalla madre, assenza di relazioni sociali con propri simili, frequenti viaggi in condizioni inadeguate, oltre che addestramenti con metodologie stressanti. Noi pensiamo che condannare un animale a questa vita solo per costringerlo ad esibirsi sia una crudeltà inaccettabile. Vi invitiamo a partecipare alla nostra protesta”, affermano i volontari OIPA.