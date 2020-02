La Poiatti smentisce l’acquisto del pastificio Tomasello

“Non abbiamo comprato il pastificio Tomasello”. E’ la smentita secca di Poiatti. L’azienda, con sede a Mazara del Vallo, infatti, è stata indicata da alcune agenzie di stampa e da diversi articoli come la probabile acquirente del molino e del pastificio Tomasello. Ma dall’azienda della città del Satiro è arrivata una nota puntuale che chiarisce senza appello la questione: “Poiatti Spa smentisce quanto pubblicato da alcune agenzie di stampa e rilanciato sui quotidiani: l’azienda non ha acquistato l’immobile del molino e pastificio Tomasello, nè direttamente, nè tramite società collegate”.

Dichiara Maurizio Poiatti, Presidente del Cda dell’azienda: “Non abbiamo partecipato all’asta fallimentare relativa all’acquisto del Pastificio Tomasello, la notizia è destituita di ogni fondamento”. L’immobile che fu sede di Tomasello, a Casteldaccia è stato aggiudicato all’asta per più di 1 milione di euro, presso il Tribunale di Termini Imerese.

Lo stabilimento chiuse nell’ottobre 2014 e diede lavoro a una sessantina di impiegati. A seguito della chiusura, da parte dei proprietari, motivata da uno stato di crisi, arrivò l’istanza di fallimento presentata dai dipendenti.