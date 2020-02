“Questa volta ho deciso, io vado!”



Questa è la frase che dice il piccolo uccellino all’inizio del libro e che ripete ad ogni personaggio che incontra: la mamma, il papà, il nonno, la nonna, gli amici.



Ogni viaggio che ci si propone di iniziare, diventa più bello se è sostenuto dai tuoi amici, dalla tua famiglia. Gli amici e la famiglia di uccellino lo fanno, sostengono la sua decisione di andare.



Ma andare dove?



Sta al lettore scoprire questo percorso epocale la cui meta certamente vi farà riflettere.



Perché in fondo l’importanza del viaggio non è l’arrivo, ma quello che facciamo per giungere a destinazione, è importante anche solo scegliere di partire. E nel nostro decidere essere sostenuti e accompagnati da coloro che ci amano.



Il libro cartonato permette al bambino di poterlo sfogliare in autonomia, senza la preoccupazione di strappare le pagine. Le illustrazioni colorate e simpatiche catturano l’attenzione. Il testo semplice e ripetitivo serve a catturare l’attenzione dei più piccoli. Un libro unico e divertente. Premio nazionale Nati per Leggere 2017. Consigliato ai bambini da un anno in su.



Buona lettura.