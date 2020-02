“Sarò Dio”, il libro di Maurizio Macaluso all’ex Convento del Carmine

Almeno cinque libri in uno, con un ritmo incalzante, attraverso un sapiente e onnisciente uso del tempo, che rende l’autore un acrobata capace di condurre il lettore su di un trapezio volante dove oscillano le vite dei personaggi, producendo talvolta una travolgente vertigine. Questo e molto altro è “Sarò Dio”, l’ultimo libro di Maurizio Macaluso che sarà presentato il prossimo 7 febbraio, venerdì, alle ore 17,00, l‘Ente Mostra di Pittura, ex Convento del Carmine di Marsala. Evento organizzato dall’associazione Metamorfosi onlus, sarà un reading del nuovo romanzo edito da goWare, dando spazio a storie di scadimento umano, ma anche di eccezionale fragilità, di difficili vie di scampo, di relazioni sorprendenti e di una fede possibile, prossima, anche in luoghi improbabili, senza dimenticare il tema della violenza di genere, già cara all’autore e la cui prevenzione è la mission dell’associazione organizzatrice.

Interverranno la presidente di Metamorfosi Anna Maria Bonafede e le assessore Anna Maria Angileri e Clara Ruggieri. L’autore converserà con la giornalista Chiara Putaggio e l’attrice Luana Rondinelli leggerà alcuni passi del romanzo. L’ingresso è libero.

L’autore Maurizio Macaluso

IL LIBRO

Padre Girolamo è un prete scaltro e ambizioso. Sogna di diventare potente, più del suo vescovo, dei cardinali e del Papa ed è pronto a tutto per scalare le gerarchie della Chiesa. Giovane e brillante, con amicizie negli ambienti che contano, riscuote grande successo nei salotti buoni della città. I notabili se lo contendono. A padre Girolamo la vita mondana piace, prova un sottile compiacimento ogni volta che qualcuno si prostra davanti a lui: più l’interlocutore è importante, più grande è la sua gratificazione. E, così, non esita a entrare in contatto con gente poco raccomandabile, politici corrotti, mafiosi, massoni. Dopo una serie di eventi, però, la sua carriera ha un brusco arresto, spedito in un piccolo paese di montagna, a espiare le sue colpe, medita vendetta e attende con ansia di poter tornare a Roma. Un giorno un terrorista fa irruzione nella sua chiesa. Padre Girolamo, preso in ostaggio insieme con alcuni anziani, è costretto a fare i conti con il suo passato. Una giornata che cambierà, per sempre, la sua vita e quella degli altri protagonisti.

Dopo L’uomo che amava i bambini, La cagna e Di domenica, Maurizio Macaluso affronta un altro tema di forte attualità. Sarò Dio offre uno spaccato lucido e crudo, a tratti impietoso, di alcuni ambienti ecclesiastici. Il protagonista, padre Girolamo è, prima che sacerdote, un uomo, con le debolezze tipiche degli uomini. La storia ci conduce dentro i meandri del Vaticano, dove si incontrano e scontrano poteri e interessi secolari, tra festini, patti inconfessabili e vendette incrociate.

Un libro nel libro è la vicenda di Samir Chtiba, un giovane proveniente dalla Libia. Macaluso affronta così il tema dell’immigrazione e il clima di intolleranza che sta attraversando il Paese. Samir ha diciassette anni ed è cresciuto con il mito dell’Italia. Approdato sulle coste siciliane a bordo di un barcone, ingiustamente accusato di un crimine, il ragazzo è costretto a fuggire da una città all’altra per non essere catturato. Amareggiato e deluso, Samir inizia a pensare che suo nonno aveva torto, gli italiani non sono brava gente. Entrato in contatto con alcuni lupi solitari, viene coinvolto nell’organizzazione di un attentato.

Una storia raccontata in modo lucido e distaccato, senza pietismo, senza retorica, con tratti anche divertenti, in un crescendo di emozioni, continui colpi di scena e un finale a sorpresa.

Sarò Dio è disponibile, in formato digitale e cartaceo, su Amazon e i principali store online.