Un supermarket della droga a casa: arrestata una coppia nel trapanese

Due coniugi sono stati arrestati ieri dai Carabinieri della Compagnia di Trapani. Si tratta di Francesco Paolo Bonanno (60 anni) e della moglie Anna Maria Chetta (57). A conclusione di uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio, con l’ausilio di una unità cinofila del Comando Stazione Carabinieri dell’Aeroporto Militare di Birgi, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nonché di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione, i militari trapanesi hanno tratto in arresto la coppia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dei due coniugi sono stati trovati: 63,65 grammi di cocaina, suddivisa in 156 dosi; 63,80 grammi di eroina, suddivisa in 90 dosi; 39,65 grammi di marijuana, suddivisa in 18 dosi; 16,52 grammi di crack, suddiviso in 44 dosi; una somma pari a 3.450 €, da ritenersi provento o profitto dell’attività illecita; 2 bilancini di precisione.

Tutto il materiale, trovato dai Carabinieri in bella vista come se fosse messo in vetrina al supermercato, è stato posto sotto sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato per la successiva distruzione.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Durante il servizio, che ha visti impegnati oltre 25 militari dell’Arma e 10 mezzi con colori d’istituto e non, sono state identificate circa 100 persone a bordo di 52 veicoli, eseguite contravvenzioni per oltre 6000 euro, 5 mezzi sequestrati, 7 documenti ritirati e 4 esercizi commerciali controllati.

Tra queste persone controllate è stato deferito in stato di libertà il 44enne B.B. in quanto trovato alla guida di un motociclo sprovvisto di patente perché mai conseguita in condizioni di recidiva nel biennio.