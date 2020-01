Lavori alle fognature di Marsala, ancora modifiche alla viabilità

Con provvedimento del Comando della Polizia Municipale, su richiesta della Direzione tecnica che sovrintende ai lavori per la realizzazione della rete fognante periferica, sono state disposte variazioni alla circolazione veicolare e pedonale nelle vie Colajanni, Trapani, Favara, Regione Siciliana, Catalfo, Mazara e in via Vita (area artigianale).

I divieti di transito e sosta nel corso degli interventi – decorrenti da domani e fino al prossimo 31 marzo – saranno regolati dall’Impresa esecutrice dei lavori, collocando l’apposita segnaletica, nonché utilizzando proprio personale e impianti semaforici mobili. Interessato ai lavori – da domani e fino al 22 febbraio – anche un tratto della via Tunisi, con analoga regolazione del flusso veicolare.