Il Commissario Montalbano sbarca al Cinema con l’episodio “Salvo amato, Livia mia”

Il Commissario Montalbano diventa un appuntamento anche per il Grande Schermo. Una delle serie tv più amate, tratta dai romanzi gialli del compianto Maestro Andrea Camilleri, da Rai Uno passa alle sale cinematografiche il 24, 25 e 26 febbraio con la proiezione in anteprima assoluta di “Salvo amato, Livia mia”, episodio diretto dallo scomparso regista Alberto Sironi con il protagonista Luca Zingaretti nei panni di uno dei più famosi commissari della letteratura italiana.

Nel cast, oltre a Zingaretti ritroviamo Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco.

In “Salvo amato, Livia mia”, Montalbano è alle prese con l’omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Agata però, è anche una cara amica di Livia, la compagna ligure di Montalbano. Su quelle poche persone che Agata conosceva si concentra l’indagine del Commissario: si tratta di violenza sessuale degenerata in omicidio oppure c’è altro dietro alla morte della donna?.