Amabilina: si rompono le tubature in un’abitazione, evacuati due appartamenti popolari

Ieri sera tardi, una rottura idrica ha causato seri problemi ad una palazzina di contrada Amabilina. Nella zona della Chiesa, in pieno quartiere, in un appartamento delle case popolari, al terzo piano, le tubazioni si sono, a quanto pare, spaccate, causando allagamenti all’appartamento del piano di sotto.

Lì, abitava da sola una signora ultra 60enne e per ragioni di sicurezza è stato necessario evacuarlo con l’intervento dei Vigili del Fuoco. La donna si è vista in poco tempo allagare tutto e ciò ha provocato anche danni all’impianto elettrico. La signora è stata costretta a trascorrere la notte da parenti in quanto l’abitazione era diventata impraticabile.

Nell’appartamento del terzo piano invece, in cui è avvenuto il guasto alle tubature, viveva un anziano. L’intervento anche qui dei pompieri ha permesso di allontanare l’uomo, portando via gli oggetti necessari. Solo molto tempo dopo il signore è stato fatto rientrare.

A quanto pare non è il primo caso analogo che succede. Il caso è stato segnalato all’Istituto Autonomo Case Popolari che dovrà, speriamo presto, intervenire per riparare gli impianti.