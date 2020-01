Conferenza stampa di Giulia Adamo. Annuncerà la candidatura a sindaco?

Si terrà giovedì 30 gennaio, alle 18.30, una conferenza stampa – come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra testata – organizzata dall’ex sindaco di Marsala Giulia Adamo. L’appuntamento è previsto presso Palazzo Burgio Spanò in via XI Maggio.

Anche se non trapelano i temi ufficiali che verranno affrontati nel corso dell’incontro con la stampa, è molto probabile che Giulia Adamo annunci la sua candidatura a sindaco di Marsala per le prossime elezioni Amministrative di primavera.

Secondo ambienti politici sembra che l’ex deputato regionale si metterà a disposizione di una coalizione di liste civiche moderate ed alleate con il centro destra per tentare di ritornare a Palazzo Municipale. Nel corso della conferenza è inevitabile che sarà affrontato il tema relativo alla sua eventuale posizione all’interno del processo che la vede imputata per peculato che dovrebbe arrivare a sentenza alla fine di marzo.