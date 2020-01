Rapina in un supermercato di Marsala, arrestato l’autore

Nella serata di venerdì 24 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto Mario Ferrera, 33enne marsalese, per rapina ai danni di un supermercato in Contrada Cuore di Gesù.



Erano le 19:00 circa, quando presso la Centrale Operativa dell’Arma, giungeva la chiamata del titolare dell’ esercizio commerciale, il quale raccontava di aver appena subito una rapina da parte di un individuo che, armato di coltello e travisato da un passamontagna, si era fatto consegnare dal cassiere- sotto minaccia – l’incasso della serata, dandosi successivamente alla fuga.

Immediato l’intervento di tre gazzelle dell’Arma, le quali giungevano sul posto iniziando ad acquisire le prime notizie dai presenti. In particolare, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, i Carabinieri – nonostante il rapinatore fosse a volto coperto – riuscivano a riconoscere la conformazione fisica e l’andatura del Ferrera, già noto alle forze dell’ordine per i propri trascorsi giudiziari. I militari lo hanno rintracciato presso la sua abitazione dello stesso. Immediatamente fermato l’uomo aveva indosso gli indumenti utilizzati per la rapina. Inoltre, dopo la perquisizione personale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nelle tasche del suo giubbotto il coltello pertinente al reato, uno dei due guanti in lattice utilizzati dallo stesso per evitare di lasciare impronte durante la rapina, nonché banconote di piccolo taglio verosimilmente parte della refurtiva.

Condotto presso la Caserma “Silvio Mirarchi” di Marsala, il Ferrara – al termine delle formalità di rito – è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei prossimi giorni.

