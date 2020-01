“Altro e Altrove”, nuovo incontro di Libera a Marsala. Si parla di ambiente e di Gela

Nuovo appuntamento per “Altro e Altrove”, la serie di appuntamenti organizzati dall’Associazione Libera in vista della XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle Mafie che quest’anno si terrà a Palermo il 21 marzo.

Dopo l’incontro tra Don Ciotti, Presidente nazionale di Libera, al Centro Sociale di Sappusi con le associazioni del territorio e i cittadini, prossimo impegno è il 31 gennaio con un’altra tematica importante da affrontare: “Ambiente e inquinamento: l’esperienza di Gela”. Sarà presente il giornalista Andrea Turco invitato a relazionare presso l’ex Chiesa Sant’Antonio Abate di via XI Maggio, in pieno centro storico a Marsala. Il calendario “100 passi verso il 21 marzo” vede la collaborazione tra il locale Circolo di Libera “Vito Pipitone”, l’associazione Amici del Terzo Mondo, Arci Scirocco e Archè.