PascaNews – Paesaggio e Territorio: “Bisogna valorizzarli per restare nella nostra terra”

Servizio realizzato dagli studenti del Liceo Pascasino di Marsala

Riserva dello Stagnone, Isola di Mothia, Bellezze architettoniche e paesaggistiche: tutti concorrenti per lo sviluppo di un territorio premiato come il nostro , ma spesso abbandonato all’incuria dei politici e dei cittadini. Questo il resoconto finale di un incontro che ha ancora una volta posto l’accento sulle grandi potenzialità di una terra non valorizzata che costringe i suoi figli all’emigrazione. Di grande importanza è stata la presenza del partner-ship Museo Archeologico Regionale Lilibeo, nella persona del Direttore Enrico Caruso, che ha messo a disposizione i locali per la realizzazione di video e power point trasmessi nell’aula magna. Le riprese realizzate dai giovani studenti hanno testimoniato la bellezza di alcuni luoghi del paesaggio marsalese che potrebbe essere attrattivo non soltanto dal punto di vista turistico, ma che potrebbe rappresentare anche un punto di forza per gli sbocchi lavorativi dei giovani che potrebbero scegliere di restare nella loro terra.