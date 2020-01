E’ morto l’avvocato Antonino Buffa. Il cordoglio della Camera Penale di Marsala

Con una nota inviata agli organi di stampa, la Camera Penale “On.Avv.Stefano Pellegrino” di Marsala annuncia di aver appreso dalla famiglia del decesso di Antonino Buffa, decano dei penalisti del Tribunale lilybetano, nonchè presidente onorario della stessa Camera Penale.

I penalisti dell’intero foro marsalese si stringono nel ricordo al dolore della famiglia e ne vogliono onorare la memoria riportando la motivazione del premio alla carriera che era stato concesso all’avvocato Antonino Buffa il 19 ottobre scorso

“All’avvocato Antonino Buffa, che nella Sua professione, si è distinto per lealtà, impegno, correttezza e rispetto delle regole deontologiche. E’ esempio di irreprensibile condotta umana improntata all’onestà, integrità morale e coerenza nei valori che gli hanno consentito di essere acclamato come Presidente onorario della Camera Penale “On.le avv. Stefano Pellegrino”. Sempre pronto a fianco dei giovani colleghi, ha dimostrato di esserne il più alto interprete dei sentimenti e dei valori che muovono i giovani a intraprendere questa splendida professione. La sua ironia e semplicità gli hanno consentito di essere sempre un esempio per tutti i colleghi. Per questi motivi, la Camera Penale di Marsala “On. Avv. Stefano Pellegrino” ha deliberato, con verbale del Consiglio Direttivo del 19 ottobre 2019 di assegnare per l’anno in corso all’avv. Antonino Buffa il premio alla carriera”.