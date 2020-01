Sabato a Marsala un’iniziativa dei giovani leghisti

In vista delle prossime amministrative a Marsala, si organizzano anche i giovani della Lega di Matteo Salvini. Una di loro, Miriam Di Girolamo, ha promosso un’iniziativa che si terrà sabato 25 gennaio a Marsala, presso Piazza Loggia, dalle 17 alle 20. Nell’occasione, sarà distribuito un questionario per studiare il rapporto che hanno i giovani con la politica, sia a livello nazionale che locale, con l’obiettivo di sondare anche gli umori dei marsalesi circa la qualità della vita cittadina, e raccogliere le loro istanze per vivere la propria città a misura d’uomo. Marsala.

Nel corso del banchetto saranno presenti i ragazzi della Lega Giovani Provincia di Trapani ed i militanti della sezione “Lega – Salvini Premier Marsala.”