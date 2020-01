Per la Marsala Gym Lab oro e argento alla prima di Campionato regionale

Si è disputata domenica 19 gennaio nella Scuola dello Sport di Ragusa la prima prova del Campionato Regionale Gold Allieve della Federazione Ginnastica d’Italia. Le ginnaste Gold dell’Asd Marsala Gym Lab non deludono e alla prima di Campionato conquistano nella categoria Allieve 4 un oro con Irene Catania e un quarto posto con Sara Genovese; nella categoria A2 argento con Serena Catania, già vice campionessa Italiana Gold Allieve Fgi 2019.

Nuovi programmi, nuovi elementi e nuovi esercizi per le tre ginnaste della Marsala Gym Lab; gara abbastanza lineare sporcata purtroppo da qualche errore a trave ma sicuramente degna di nota. Irene, Sara e Serena si distinguono per eleganza, concentrazione e livello tecnico. “Tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare. E’ la prima ed è ancora tutto da definire. Cercheremo di perfezionare e incrementare ulteriormente i programmi in vista della seconda prova che si terrà il 16 febbraio sempre a Ragusa e che assegnerà i titoli di Campionessa Regionale Gold Allieve Fgi 2020”, afferma il tecnico Gilda Tortorici.