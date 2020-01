Erice: Mauro è il nuovo vicesindaco. Genco lascia il Consiglio, entra Ninni Simonte

La sindaca Daniela Toscano, con proprio odierno decreto, ha provveduto ad una parziale modifica dell’attribuzione delle deleghe assessoriali nominando l’assessore Gianni Mauro alla carica di vice sindaco in aggiunta alle deleghe già attribuite. All’assessore (nonché ex vicesindaco) Gianrosario Simonte, oltre alle deleghe precedenti ne sono state attribuite altre – turismo, spettacoli, eventi; politiche sociali e giovanili; pari opportunità – che finora la sindaca aveva riservato a se stessa.

Le dichiarazioni della sindaca Daniela Toscano: “Intanto ringrazio l’assessore Simonte, nei confronti del quale ripongo la massima fiducia, per il grande impegno profuso finora come vice sindaco. Con l’odierna redistribuzione delle deleghe assessoriali ho voluto assegnare allo stesso Simonte importanti ed ulteriori branche amministrative in settori delicati e di assoluta fiducia come le politiche sociali ed il turismo che finora avevo riservato a me stessa. Al contempo ho ritenuto di attribuire la vice sindacatura all’assessore Gianni Mauro secondo una programmazione politica a suo tempo assunta con tutte le forze che hanno sostenuto la mia elezione nel 2017 che prevedeva l’attribuzione di tale carica al movimento politico “Erice Che vogliamo”. A Mauro, che finora ha benissimo svolto l’incarico di assessore ottenendo ottimi risultati nelle materie seguite che hanno consentito la realizzazione di grandi opere grazie ai numerosi finanziamenti di svariati milioni di euro ottenuti, ed all’assessore Simonte, che ha contribuito in maniera egregia e fattiva alla normalizzazione delle politiche finanziarie del nostro Ente da assessore al Bilancio e Finanze, formulo un grosso in bocca al lupo per i nuovi incarichi”.

Nel frattempo, un altro componente della giunta Toscano, Paolo Genco, si è dimesso da consigliere comunale per mantenere esclusivamente la carica assessoriale. Al suo posto entra in Consiglio il primo dei non eletti della lista “Daniela Toscano sindaco di Erice”, Ninni Simonte.

Il presidente del Consiglio comunale Luigi Nacci ha convocato per mercoledì 29 gennaio alle 17 una seduta consiliare straordinaria per parlare delle criticità riguardanti la Strada Provinciale 20 – Erice Pizzolungo – Valderice – Custonaci – San Vito Lo Capo”. L’invito è esteso a tutti gli amministratori dei Comuni interessati.