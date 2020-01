Conclusi i lavori al Liceo Scientifico di Marsala. Domenica l’Open Day

È stato sottoscritto ieri dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, dal Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala e dall’impresa esecutrice il verbale di fine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato il prestigioso Liceo lilybetano per circa 11 mesi.

L’intervento, finalizzato alla coibentazione e all’efficientamento energetico, si è realizzato attraverso l’inserimento di materiale isolante per l’edificio e la sostituzione degli infissi. È stato altresì aggiunto un lavoro di isolamento per il tetto della hall, soggetto, con il passare del tempo, a qualche infiltrazione.











Soddisfatta la dirigente del Liceo, Fiorella Florio, che ha affermato: “In questi mesi di disagi, dovuti alla presenza del cantiere, abbiamo avuto modo di apprezzare delle “comodità” che abbiamo sempre dato per scontate, potendone disporre, ma che in effetti se ci si pensa bene mancano a quasi tutti gli edifici scolastici del territorio: dal plesso unico ai laboratori linguistico, di scienze, di chimica, di fisica, di Autocad, dall’aula di disegno alla palestra ai campi dei diversi sport di squadra, alla pista di atletica leggera, alla zona del salto in alto, ma soprattutto all’aula magna, luogo in cui si svolgono conferenze, seminari, gare disciplinari, ma anche luogo di incontro e confronto con le famiglie e con i ragazzi, e non solo con i loro rappresentanti. In questi mesi in cui è stato necessario avere classi su più sedi, in cui i laboratori, e perfino gli uffici di presidenza e di segreteria, sono stati fruibili a fasi alterne, con gli spazi adibiti a parcheggio in parte occupati dal cantiere, ci siamo resi conto di quanto siamo fortunati ad avere questi spazi e di come gli ambienti formativi come il nostro influenzino positivamente la didattica dei docenti, l’apprendimento dei ragazzi e perfino la relazione e l’interazione reciproca. Devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il progetto e il finanziamento, l’Impresa con cui abbiamo letteralmente “convissuto” serenamente in questi lunghi mesi, i politici e gli amministratori che ci hanno aiutati affinché non facessimo i doppi turni, l’Università di Enologia di Palermo, la Scuola di Cutusio-San Leonardo, il Convitto Audiofonolesi, l’Istituto del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, i dipendenti del Libero Consorzio Comunale per la loro disponibilità e tutti i lavoratori della scuola, gli alunni ed i genitori per aver accettato con pazienza i disagi ed i sacrifici grazie ai quali oggi torniamo a godere di un edificio funzionale come pochi e reso più confortevole e più bello di prima. Sono contenta anche perché, per una coincidenza di date, la prima riapertura della nostra aula magna rivedrà l’edificio restituito al territorio di cui è patrimonio, aperto a tutti, perché domenica prossima il Liceo non verrà meno al suo appuntamento di Open Day annuale, per la consueta presentazione dell’offerta formativa, e anche dell’edificio, ai ragazzi delle terze medie ed alle loro famiglie. Per quest’anno invitiamo la cittadinanza, pur se non direttamente interessata per i propri figli, a venire a visitare la nostra Scuola, patrimonio di tutti, domenica 26 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19″.