Ieri sera, nella centralissima Via Roma, a Marsala, un cittadino ha gettato i rifiuti in maniera non differenziata, vicino ad un albero del viale. La spazzatura era depositata in un grosso sacco nero. Le telecamere della video-sorveglianza del Comune, hanno però “beccato” intorno alle 22.48 l’uomo che è stato subito raggiunto da una multa da 400 euro.