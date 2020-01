Verso la Giornata della Memoria: a Trapani un incontro con gli studenti. Civati presenta il suo libro sulla Segre

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 17 gennaio l’UDI di Trapani organizza un incontro con le quinte classi delle scuole superiori del capoluogo. L’iniziativa si terrà presso l’Aula Magna del Polo Universitario. Previsti gli interventi dei professori Aldo Schiavello (direttore del dipartimento di Giurisprudenza UNIPA), Ignazio Tardia e I. Giacona del Polo di Trapani. Verrà presentato il libro di Giuseppe Civati “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”, dedicando questa giornata alla Shoah delle donne. Per l’occasione, l’autore converserà con la giornalista Ornella Fulco.

Contestualmente, verranno premiati gli studenti vincitori del concorso “World Wide Comunity”, che – grazie alle borse di studio finanziate dai Comuni di Trapani, Marsala, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Paceco, Salemi, San Vito Lo Capo, Favignana, Mazara; dal Consorzio Universitario e dalla CGIL Sicilia – a febbraio partiranno col “Treno della Memoria” verso Auschwitz. Un’occasione preziosa per i giovani del territorio, che si misureranno con i luoghi degli assolutismi europei del ‘900, diventando così testimoni di memoria laddove i testimoni viventi vengono a mancare. Collaborerà all’iniziativa anche la testata giornalistica TrapaniSì che, con un suo inviato, racconterà quotidianamente il viaggio. “Un’occasione – commenta la presidente di Udi Trapani Valentina Colli – per costruire cittadinanza attiva attraverso un pellegrinaggio laico. Perché, come diceva Primo Levi “se è già successo, può succedere ancora”.