Atletica Sprint: tanti giovani del territorio sul podio ai Campionati provinciali Fidal

Si è svolta sabato scorso presso il centro Aias di Paceco, la premiazione dei Campionati provinciali FIDAL su pista anno 2019, coordinati dal presidente Angelo Enrico. L’associazione Atletica Sprint ha portato a casa parecchi riconoscimenti, soddisfatto il Presidente Angelo Badalucco: “Al nostro primo anno di attività essere riusciti a piazzare 8 atleti sul podio delle gare provinciali è un motivo di orgoglio mio personale e di tutte le ragazze e ragazzi che fanno parte di questa società. Colgo l’occasione per ringraziare anche le famiglie che con sacrificio accompagnano i loro figli in questa bellissima esperienza. Il nostro impegno è far capire, che esistono anche sport meno blasonati, ma che riescono a trasmettere ugualmente tante emozioni, se portati avanti con tenacia e passione”.

Questi gli atleti della Sprint che sono stati premiati: per la Categoria Ragazze, Giorgia Benfante migliore lanciatrice getto del peso, disco e giavellotto; per la Categoria esordienti, Michele Giacalone vincitore dei 200 e 300 mt. e del lungo lancio della pallina; per la Categoria allievi, Lorenzo Del Giudice nei 100 e 200 mt.; per la Categoria assoluti Richard Eric Ngombè Madiba campione provinciale nei 100 che 200 mt.; per la Categoria ragazza Giulia Ferrentino prima posizione nei 50 mt.; per la Categoria esordiente Martina Bucaria vincitrice dei 60 mt. e salto in lungo; per la Categoria cadetti, Antonino Nastrorosso primo posto nel getto del peso e per la Categoria ragazza, Miriam Di Bella nel getto del peso.