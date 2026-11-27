Nasce a Marsala un’associazione di professionisti del settore assicurativo con l’obiettivo di promuovere informazione, consapevolezza e valorizzare il ruolo sociale della categoria. Incontri pubblici, iniziative nelle scuole e divulgazione sui social saranno al centro del progetto. Ne abbiamo parlato con il presidente Giorgio Marino.

Presidente, da quale esigenza nasce AssicuriAmo?

AssicuriAmo nasce dal confronto tra colleghi e dalla volontà di condividere informazioni ed esperienze con la collettività, restituendo prestigio, dignità e valore alla professione di assicuratore e riaffermandone l’importante ruolo sociale. Assicurare significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone e del loro futuro.

Il nome e il cuore del vostro logo richiamano attenzione e vicinanza alle persone. Come intendete tradurre questo messaggio in azioni concrete?

L’associazione è presente sui principali social, dove pubblica periodicamente articoli e video per diffondere la cultura assicurativa. Il cuore nel logo rappresenta il nostro intento: non vendere polizze, ma fornire informazioni che consentano ai cittadini di valutare con maggiore consapevolezza l’acquisto di coperture assicurative presso il proprio intermediario di fiducia.

Chi sono i fondatori e che cosa vi ha unito, oltre alla professione?

Ho condiviso il progetto con colleghi per i quali nutro particolare stima. Ci ha unito l’amore per una professione che riveste un importante ruolo sociale. I soci fondatori sono Giorgio Marino, Walter Giacalone, Baldo Rallo, Duccio Tranchida, Rocco Casano e Giorgio Gandolfo.

Siete professionisti potenzialmente concorrenti. Come è nata la scelta di collaborare?

L’obiettivo è culturale, non commerciale. AssicuriAmo non pubblicizza marchi o prodotti delle compagnie mandanti, ma divulga cultura assicurativa. Chi vorrà approfondire determinati argomenti potrà rivolgersi agli associati o ai propri intermediari di fiducia.

Qual è la vostra finalità principale?

Promuovere iniziative che permettano di conoscere meglio il settore assicurativo. Organizzeremo incontri pubblici e appuntamenti con gli studenti delle scuole superiori, facendo conoscere loro una professione che potrebbe rappresentare anche un’opportunità lavorativa.

A chi si rivolge l’associazione?

A tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze e competenze nel settore assicurativo. Naturalmente, ci rivolgiamo soprattutto ai colleghi intermediari per coinvolgerli nella realizzazione del progetto.

Quale sarà la prima iniziativa pubblica?

Il primo evento sarà dedicato alla presentazione dell’associazione ai colleghi intermediari assicurativi interessati a conoscere il nostro progetto. L’appuntamento è fissato per l’11 dicembre 2026, alle ore 18, presso il Circolo Lilibeo di Marsala.

Intendete collaborare con altre associazioni e realtà del territorio?

È in programma una collaborazione con altre associazioni del territorio per organizzare incontri e iniziative condivise. Particolare attenzione sarà riservata anche al mondo della scuola.

Le polizze sono spesso difficili da comprendere. Come pensate di aiutare i cittadini?

Spiegare le polizze rientra nella nostra attività professionale quotidiana. Come associazione, invece, aiuteremo le persone a comprendere l’utilità delle coperture assicurative. Esclusioni e costi sono specifici dei singoli prodotti e disciplinati dalle condizioni contrattuali delle compagnie.

Come distinguerete le attività dell’associazione da quelle commerciali delle vostre agenzie?

Su questo tema voglio essere particolarmente chiaro: nell’ambito di AssicuriAmo non verrà pubblicizzato alcun marchio né alcun prodotto assicurativo. Il compito degli associati sarà quello di offrire informazioni e consulenza generica sulle possibili coperture. I cittadini saranno poi liberi di rivolgersi a un nostro associato o a qualsiasi altro intermediario di fiducia.

Quali risorse sosterranno l’associazione?

AssicuriAmo si autofinanzierà attraverso le quote degli intermediari che decideranno di associarsi.

Tra un anno, su quale risultato concreto vorrebbe essere giudicato come presidente?

Spero di essere riuscito a trasmettere la vera essenza dell’associazione: divulgare cultura assicurativa attraverso una rete di professionisti con solidi valori morali ed etici. Un risultato importante sarà poter contare su una partecipazione sempre più ampia dei colleghi e su un crescente seguito sui social.