SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha affermato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno mantenuto nel complesso un andamento stabile e positivo, infondendo stabilità e certezza nel mondo.
Xi ha aggiunto che questo nuovo posizionamento è stato accolto con favore sia dalla popolazione cinese sia da quella statunitense, oltre che dalla comunità internazionale.
Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen.
Il presidente cinese ha affermato che lui e Trump hanno esplorato insieme il percorso giusto affinchè Cina e Stati Uniti, in quanto due grandi Paesi, possano andare d’accordo, definendo un nuovo posizionamento per un rapporto costruttivo tra le due parti, improntato alla stabilità strategica, e attribuendo a tale legame un nuovo significato basato su rispetto, equità e reciprocità.
Xi ha aggiunto che questo nuovo posizionamento è stato accolto con favore sia dalla popolazione cinese sia da quella statunitense, oltre che dalla comunità internazionale.
(ITALPRESS).
-foto Xinhua-