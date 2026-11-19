Si è conclusa ieri un’operazione di polizia marittima condotta dai militari della Guardia Costiera, a tutela dell’ambiente marino e del rispetto delle leggi sulla pesca marittima, nel porto “pescherecci” di Trapani. I controlli si sono concentrati in particolare sui mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici e sulla vendita itinerante non autorizzata. Sono stati sequestrati circa 150 kg di prodotto ittico privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per assicurare la piena tutela del consumatore finale; è stato, inoltre, accertato che alcuni ambulanti esercitavano la vendita in assenza delle autorizzazioni previste da parte degli enti competenti.

Al termine dell’attività, sono state elevate complessivamente 5 sanzioni amministrative per un totale di 13.000 euro; tutto il prodotto è stato posto sotto sequestro e distrutto in quanto non è stato possibile accertarne la provenienza né la corretta conservazione per il consumo. Contestualmente, l’equipaggio dell’unità navale CP 770 ha sorpreso in mare, nello specchio acqueo portuale, un’unità intenta al recupero di una rete da pesca lunga 50 mt priva della prevista segnalazione; al responsabile, è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 4/2012, e l’attrezzo è stato posto sotto sequestro. L’attività svolta dai militari della Capitaneria di porto di Trapani sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Palermo, si inserisce nella quotidiana vigilanza svolta su tutto il compartimento marittimo di giurisdizione, assicurata in orari diurni e notturni dal personale a terra e imbarcato sulle unità navali in servizio presso gli uffici marittimi dislocati lungo il litorale e presso le Isole Egadi, al fine di contrastare la commercializzazione illecita di prodotto ittico non tracciato a tutela dei consumatori e degli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.