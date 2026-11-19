MILANO (ITALPRESS) – Ogni nuova conoscenza può contribuire a individuare nuove strade per affrontare una malattia complessa come il tumore del pancreas. E’ da questa consapevolezza che nasce “Una risposta oggi, nuove possibilità domani”, l’iniziativa promossa da Humanitas in occasione della giornata mondiale del tumore del pancreas, che si celebra il 19 novembre.Nell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, pazienti, accompagnatori e professionisti dell’ospedale hanno partecipato a un percorso interattivo di informazione e sensibilizzazione. Attraverso un percorso a domande e risposte, i partecipanti hanno potuto approfondire alcuni dei temi fondamentali legati al tumore del pancreas: dalla prevenzione alla diagnosi, dalle possibilità terapeutiche alle prospettive aperte dalla Ricerca. Quanto pesa il pancreas? A che cosa serve? Come accorgersi quando è sofferente? Quali sono le ultime scoperte della Ricerca?Un modo per rendere accessibili conoscenze e informazioni, favorendo il dialogo tra chi affronta la malattia e i professionisti che ogni giorno sono impegnati nella sua cura e nella Ricerca, anche grazie al 5X1000.Il pancreas è un organo piccolo, di circa 80 grammi di peso, fondamentale per molti processi digestivi e metabolici. Tra le patologie che possono colpirlo, l’adenocarcinoma pancreatico è una delle forme tumorali più aggressive e difficili da trattare, anche a causa della frequente diagnosi in fase avanzata.Secondo i dati AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), nel 2024 in Italia sono state stimate circa 13.585 nuove diagnosi.Tra i principali fattori di rischio figurano: età avanzata, fumo, obesità, ridotta attività fisica, elevato consumo di alcol e grassi saturi, scarsa assunzione di verdure e frutta fresche, pancreatite cronica e diabete.“Oggi sappiamo che alcune categorie di persone sono più a rischio di sviluppare il tumore del pancreas perchè appartengono a famiglie dove sono presenti più casi di questa neoplasia, o perchè sono portatori di mutazioni che sono coinvolte nello sviluppo del tumore del pancreas – afferma Silvia Carrara, caposezione dell’Ecoendoscopia diagnostica e terapeutica dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Presidente Eletta dell’European Pancreatic Club (EPC) -. L’identificazione delle persone a rischio e la sorveglianza condotta con i giusti mezzi, può portare a diagnosi precoci e a una migliore sopravvivenza dei pazienti. In questa direzione si inserisce il PANC-GENOBIO, un progetto di Ricerca finanziato dal PNRR Prevention Hub, che punta a migliorare la diagnosi precoce del tumore del pancreas nelle persone ad alto rischio, integrando l’ecoendoscopia con la biopsia liquida, che ricerca nel sangue biomarcatori potenzialmente associati alla presenza di un tumore. L’obiettivo è individuare la malattia nelle sue fasi iniziali, quando le possibilità di trattamento sono maggiori”.E’ importante prestare attenzione ad alcuni segnali, tra cui una colorazione gialla della cute e degli occhi (ittero), dolore addominale o alla schiena, perdita di appetito o di peso non spiegata da diete, stanchezza persistente, alterazioni della consistenza delle feci che appaiono untuose e grasse (steatorrea) e comparsa improvvisa di diabete.“Questi sintomi vengono spesso confusi con problemi gastrici o digestivi, rendendo la diagnosi complessa o tardiva – spiega Alessandro Zerbi, responsabile Chirurgia Pancreatica dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas -. Inoltre, solo il 20% dei pazienti con diagnosi di carcinoma del pancreas è candidabile a una chirurgia con intento “curativo”, con una sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-30%. Gli interventi sono molto complessi a causa della posizione dell’organo che si trova in profondità nell’addome, vicino a importanti vasi sanguigni e strutture delicate. Per i pazienti è dunque fondamentale accedere a centri specializzati con percorsi multidisciplinari, trial clinici e una comprovata esperienza nel trattamento della patologia”.L’iniziativa è stata anche un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro della Pancreas Unit di Humanitas, Hub specializzato, accreditato da Regione Lombardia, che adotta un approccio multidisciplinare per garantire diagnosi precise e percorsi personalizzati, grazie a raffinati strumenti di imaging, tecniche chirurgiche mininvasive e robotiche, protocolli di Radioterapia e trattamenti medici ed endoscopici sempre più avanzati. Nella Pancreas Unit sono inoltre attivi programmi di Ricerca per migliorare la conoscenza della malattia e sviluppare nuovi approcci terapeutici.“Oggi in Italia sono a disposizione trattamenti chemioterapici che vengono utilizzati sia in fase neoadiuvante e adiuvante, cioè prima e dopo l’intervento chirurgico, sia in fase avanzata, cioè quando non vi è indicazione all’intervento – afferma Lorenza Rimassa, responsabile dell’Oncologia Epato-Bilio Pancreatica dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas -. La Ricerca si sta concentrando sullo sviluppo di nuovi farmaci e terapie mirate, anche per i pazienti che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico. Dopo anni di lavoro, la Ricerca clinica sta facendo passi avanti che speriamo presto possano tradursi in nuove terapie accessibili a tutti”.“Nell’ambito della Pancreas Unit, la Radioterapia riveste un ruolo importante in almeno quattro gruppi di pazienti – spiega Marta Scorsetti, responsabile Radioterapia e Radiochirurgia dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas -. Principalmente, per i pazienti con malattia localizzata inoperabile, anche dopo chemioterapia. Nella malattia oligometastatica, cioè quando ci sono metastasi limitate con un numero ristretto di lesioni confinate a uno o pochi organi. Esiste poi una Radioterapia palliativa, che aiuta i pazienti a gestire meglio i sintomi. Infine, in caso di recidiva post chirurgia e anche dopo altri cicli di Radioterapia, esiste l’opportunità di trattare i pazienti con i Protoni”.Un’altra direzione di Ricerca è il miglioramento delle tecniche e degli strumenti a disposizione dei chirurghi. Un esempio concreto è il phantom di pancreas, una riproduzione artificiale tridimensionale dell’organo, realizzato dai ricercatori di Humanitas e del Politecnico di Milano, con il supporto del 3D Innovation Lab di Humanitas University e di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Riproducendo la struttura anatomica e le proprietà biomeccaniche dell’organo, il modello permette a giovani chirurghi e specializzandi di esercitarsi in condizioni realistiche e consente di studiare e testare nuovi strumenti e materiali per la chirurgia pancreatica, che è tra le più difficili. Un progetto che dimostra come la collaborazione tra competenze cliniche, scientifiche e tecnologiche possa contribuire a innovare la pratica chirurgica per interventi sempre più sicuri e mirati.

– foto f12/Italpress –

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