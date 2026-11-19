Nei giorni scorsi, a seguito degli episodi verificatisi presso lo Stadio Comunale “Antonino Lombardo Angotta” di Marsala, in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Marsala 1912 e Città di San Vito Lo Capo, sono stati notificati tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) emessi dal Questore di Trapani nei confronti di altrettanti tifosi di 26, 49 e 52 anni. In particolare, durante il secondo tempo della partita, un tifoso marsalese accendeva un fumogeno all’interno della gradinata creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone presenti. Grazie al tempestivo intervento degli agenti in servizio di ordine pubblico, il soggetto veniva allontanato. Nel frattempo altri due tifosi locali richiedevano il sostegno di altri supporter per ostacolare gli atti d’ufficio, ponendo in essere comportamenti intimidatori ed ostili nei confronti dei poliziotti.

Il Questore ha adottato 3 Daspo con i quali è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive secondo le prescrizioni previste. Alla luce degli accertamenti effettuati e delle condotte ricostruite, individuati gli autori del tifo organizzato con il ruolo di referenti attivo che, oltre a partecipare attivamente all’episodio, richiedevano il supporto degli altri ultras, il Questore della Provincia di Trapani ha adottato nr. 3 provvedimenti di D.A.SPO., con i quali è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive secondo le prescrizioni previste. L’adozione del provvedimento si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato per contrastare condotte antisociali e prevenire situazioni di turbativa all’ordine pubblico, assicurando il regolare svolgimento delle competizioni sportive e la sicurezza di tutti i partecipanti.

