Il giornalismo, la televisione e il mondo della cultura perdono una delle loro figure più autorevoli. È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, protagonista di oltre sessant’anni di storia italiana. Con lui scompare un uomo che aveva fatto della curiosità, della conoscenza e della capacità di interrogarsi sul mondo una ragione di vita. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva iniziato la carriera in Rai nel 1960, per poi diventare corrispondente da New York e Parigi e una delle firme storiche di Repubblica. Il grande pubblico aveva imparato ad apprezzarlo attraverso programmi diventati un punto di riferimento, da “Telefono Giallo” a “Babele”, fino a “La Torre di Babele”, condotta su La7 dal 2023 e portata avanti fino agli ultimi giorni.

La sua non è stata soltanto una carriera giornalistica, ma una lunga missione di divulgazione. Con garbo, rigore e una straordinaria capacità narrativa, Augias ha accompagnato generazioni di italiani alla scoperta della storia, della letteratura, della musica e delle grandi questioni della società. Per vent’anni, dal 2001 al 2021, aveva risposto anche alle lettere dei lettori di Repubblica, raccogliendo migliaia di domande, dubbi e riflessioni. Scrittore prolifico, autore teatrale e intellettuale dalla curiosità inesauribile, aveva saputo rendere accessibili anche gli argomenti più complessi, senza rinunciare alla profondità del pensiero. La sua voce pacata, le conversazioni mai banali e quella passione per la conoscenza che sembrava non conoscere età resteranno nella memoria del pubblico. Con Corrado Augias se ne va un protagonista di un modo di fare televisione e giornalismo che metteva al centro le idee, le parole e il desiderio di capire. Un’eredità culturale che continuerà a vivere nei suoi libri e nelle tante pagine di storia che ha contribuito a raccontare.