Schlein “La manovra va riscritta, lo dicono anche a destra”

E in merito a un possibile voto anticipato, ribadisce: “Sono e siamo pronti, prima si vota e meglio è per il Paese”. “Questo governo è riuscito a unire tutte le sigle della sanità che manifesteranno con gli studenti il 5 dicembre, taglia 5 mila insegnanti e le pensioni minime, le partite Iva sono dimenticate, la crescita del Pil è allo ‘zero virgola, la produzione industriale è stata ferma per 35 mesi, le bollette sono tra le più care d’Europa e i salari sono bloccati”, spiega ancora Schlein, che sottolinea: “In tutte le elezioni regionali e comunali la nostra alleanza ha preso più voti. Il rischio però è che davanti a un governo che ha tradito ogni promessa prevalgano rabbia e sfiducia. Dobbiamo convincere quei 5 milioni di italiani che si opposero alla riforma sulla giustizia, ma non ci votarono alle Europee, che costruiremo un’alleanza credibile per far ripartire l’Italia”.
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(ITALPRESS).