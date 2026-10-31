Marsala: il neo dirigente Pasquale Calamia alla guida dei Servizi Pubblici Locali

La struttura dirigenziale del Comune di Marsala è in fase di riorganizzazione. Dopo i primi input di questa estate, la sindaca Andreana Patti ha sottoscritto un decreto sindacale che rivede la gestione dell’ente alla luce della new entry di questi giorni, rappresentata dall’architetto Pasquale Calamia, che dalla giornata di ieri e per i prossimi due anni dirigerà i Servizi Pubblici Locali. Si tratta di un settore che l’amministrazione Patti ha annunciato di voler riqualificare con l’adozione della nuova struttura macro-organizzativa dell’ente e che comprende anche Suap, Sue, l’elaborazione del PUMS nonché le funzioni in materia di agricoltura, caccia, pesca e servizio taxi.

Castelvetranese, con una parentesi da consigliere comunale alle spalle e un recente di incarico come responsabile del VI settore dell’amministrazione municipale di Castelvetrano, Calamia è stato scelto nell’ambito della procedura selettiva per la copertura di un posto dirigenziale bandita la scorsa estate dall’amministrazione Patti, risultando la figura prescelta all’interno di 31 candidati. Subentrerà alla dottoressa Delia Fabriano, che invece va a dirigere il settore dei Servizi alla Persona, in sostituzione del dirigente Filippo Angileri. Quest’ultimo, invece, manterrà la guida del settore Finanza e Tributi.

La dirigente Giovanna Basiricò guiderà il settore Affari Generali e Risorse Umane (ad interim), ma continuerà a dirigere anche il settore attività culturali, teatri, sport e turismo. L’ingegnere Pier Benedetto Mezzapelle sarà ancora a capo del settore Pianificazione Urbanistica e Patrimonio, l’architetta Rosa Gandolfo continuerà a dirigere i Lavori Pubblici e il comandante Giuseppe D’Alessandro il corpo di Polizia Municipale. L’ingegnere Alessandro Putaggio sarà ancora alla guida dell’Unità speciale per l’attuazione del PNRR, Agenda Urbana e Fua.

Infine il ruolo di segretario generale dell’ente continuerà ad essere esercitato da Andrea Giacalone, che sarà inoltre alla guida (ad interim) del settore Affari istituzionali e contratti.

“I dirigenti – si legge all’interno del decreto firmato dalla sindaca Patti – sono tenuti a conseguire gli obiettivi generali e di Settore come dettagliati ed assegnati negli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente, quali il Bilancio triennale, il PEG, il Documento Unico di Programmazione, il PIAO unitamente al Piano anticorruzione dell’Ente, agendo nel rispetto delle norme in materia di anticorruzione, trasparenza”.