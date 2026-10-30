Salvati 25 migranti su un gommone nelle acque di Marettimo

La Capitaneria di Porto di Trapani – con l’unità navale S.A.R. CP 849 – ha tratto in salvo 25 migranti a bordo di un gommone di 4 metri, individuato a circa 5 miglia nautiche a nord-est dell’isola di Marettimo. L’intervento è scattato intorno alle ore 4 di questa mattina, a seguito di una segnalazione telefonica che indicava la presenza di un natante in possibile difficoltà al largo dell’isola egadina. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, sotto il coordinamento del 12° M.R.S.C. di Palermo, ha immediatamente allertato l’equipaggio dell’unità, che in pochi minuti ha mollato gli ormeggi dirigendosi verso la zona indicata. Una volta raggiunto il natante, i 25 migranti tra cui 5 minori e 3 donne sono stati trasbordati in piena sicurezza sull’unità della Guardia Costiera. È stata tempestivamente informata la Prefettura di Trapani per l’organizzazione del dispositivo di accoglienza e sicurezza, in raccordo con le Forze dell’Ordine e il personale sanitario, che hanno preso in carico i migranti per i successivi adempimenti di competenza.