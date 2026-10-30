Marsala, offerte di lavoro sospette: “Attenzione ai giovani in cerca di occupazione”

Una ventenne convocata per un colloquio e un documento sulla privacy al centro della vicenda. La sorella racconta quanto accaduto e chiede verifiche sulle modalità di reclutamento.

Un colloquio di lavoro, la promessa di un’assunzione e, successivamente, una serie di dubbi che hanno spinto una famiglia marsalese a chiedere chiarimenti. È la vicenda raccontata da Daniela, 25 anni, che ha deciso di segnalare pubblicamente quanto accaduto alla sorella ventenne, da poco affacciatasi al mondo del lavoro. Il suo è un appello rivolto soprattutto ai giovani in cerca di occupazione e alle loro famiglie: prestare attenzione alle offerte di lavoro e verificare con cura le condizioni proposte prima di firmare documenti o fornire informazioni personali. Secondo il racconto della giovane, la sorella sarebbe stata contattata telefonicamente per sostenere un colloquio presso un ufficio di via Francesco Crispi, a Marsala.

Durante l’incontro, le sarebbe stato chiesto se avesse precedenti penali e sarebbe stato sottoposto alla sua firma un documento presentato come un accordo relativo alla privacy, contenente anche disposizioni sulla riservatezza delle informazioni. Alla ragazza sarebbe stata prospettata un’attività commerciale legata alla vendita di macchinari medicali e prodotti per l’artrosi, con la promessa di un contratto iniziale di tre mesi e la possibilità di una successiva assunzione a tempo indeterminato. Nel racconto della famiglia si parla anche di formazione e di clienti che sarebbero stati messi a disposizione dall’azienda. In un primo momento, riferisce Daniela, la sorella sarebbe tornata a casa entusiasta per l’opportunità prospettata. I dubbi sarebbero emersi successivamente, dopo alcune verifiche e confronti con altre persone.

Daniela sostiene di aver appreso che altre ragazze sarebbero state contattate con modalità analoghe. Riferisce inoltre di aver raccolto informazioni su una presunta applicazione che sarebbe stata proposta per accedere ai contatti presenti nei telefoni dei candidati. Un aspetto che, se confermato, richiederebbe un approfondimento sulle finalità della raccolta dei dati e sulle relative autorizzazioni. La mattina successiva, la donna si sarebbe recata personalmente presso l’ufficio per chiedere chiarimenti e recuperare il documento firmato dalla sorella. Secondo la sua ricostruzione, inizialmente le sarebbe stato riferito che il foglio si trovava presso l’abitazione del responsabile dell’attività. La discussione sarebbe poi degenerata e, all’annuncio della volontà di chiamare le forze dell’ordine, alcune persone presenti nell’ufficio si sarebbero allontanate portando con sé materiale e computer. Daniela riferisce che sul posto sarebbe intervenuta la Polizia e che il documento sarebbe stato successivamente restituito alla famiglia.

Questi passaggi, così come le circostanze dell’intervento, restano al momento affidati alla testimonianza della donna e necessitano di ulteriori riscontri indipendenti. Oggi chiederemo conferme alle autorità preposte, nel frattempo abbiamo ritenuto doveroso pubblicare la lettera ricevuta (omettendo, al momento, ulteriori particolari specifici) anche per consentire ad eventuali altre persone che si ritengono ingannate in questa vicenda di contattarci. A corredo della segnalazione, Daniela ha trasmesso anche una schermata di messaggi WhatsApp attribuiti a una donna che si presenterebbe come la fidanzata del responsabile dell’attività.

Nel messaggio, la mittente definisce il documento firmato dalla ragazza un foglio relativo alla privacy, sostenendo che tutelerebbe entrambe le parti e attesterebbe l’avvenuto colloquio. Aggiunge che non si tratterebbe di un contratto di lavoro, ma che sarebbe previsto un obbligo di riservatezza. In un secondo messaggio, la stessa persona afferma che, qualora la ragazza non fosse stata interessata all’offerta, sarebbe bastato comunicarlo senza creare discussioni. La schermata, da sola, non consente di accertare l’identità di chi scrive né di ricostruire integralmente quanto avvenuto nell’ufficio.

“Nessuno regala niente“, è il senso dell’appello lanciato da Daniela, che invita i giovani a informarsi sulle aziende prima di accettare un’offerta e a leggere attentamente qualsiasi documento venga sottoposto alla loro firma. Al momento, sulla base degli elementi disponibili, non è possibile affermare che sia stata commessa una truffa. Restano da verificare le circostanze riferite dalla famiglia, il contenuto del documento firmato e la natura dell’attività svolta presso l’ufficio indicato. L’obiettivo della segnalazione è richiamare l’attenzione su possibili situazioni da approfondire, affinché chi cerca un lavoro possa farlo con maggiore consapevolezza e senza esporsi a rischi evitabili.