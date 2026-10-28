Musica, novembre dedicato a compositori e interpreti spagnoli su Tivusat

ROMA (ITALPRESS) – Un mese dedicato a compositori e interpreti spagnoli, con concerti, opere, danza e documentari. Un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità al canale 49 (Mezzo) della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Il momento clou è la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del compositore andaluso Manuel de Falla, ricordato attraverso alcune delle sue pagine più celebri e produzioni meno note. Tra gli appuntamenti spicca, il 23 novembre, la prima visione di Music for piano, con le interpretazioni di El amor brujo, Fantasia Baetica, Nocturno, Cuatro piezas españolas e Serenata andaluza, affidate al pianista Javier Perianes.Nella musica classica spazio ai più noti artisti spagnoli dalla soprano Nùria Rial al direttore Pablo Heras-Casado, dai pianisti Joaquìn Achùcarro e Judith Jàuregui fino al direttore d’orchestra e violinista Roberto Gonzàlez-Monjas. Spagna protagonista anche nell’Opera, con le produzioni dei grandi teatri di Madrid e Valencia. La danza celebra il flamenco, le sue trasformazioni contemporanee e il flamenco nel jazz, con un omaggio a Paco de Lucìa, concerti di Israel Fernàndez e Rafael Riqueni.

Manuel de Falla, Music for piano, Javier Perianes, Lunedì 23, ore 20:30 PREMIERE

Nùria Rial, Duròn, Bononcini, Nebra, Lunedì 9, ore 21:25

Pablo Heras-Casado, Wagner, Liszt, Mendelssohn, Domenica 15, ore 22:00

Judith Jàuregui, Quatuor Gerhard, Dvoràk, Granados, Martedì 10, ore 22:30

Joaquìn Achùcarro, Chopin, Grieg, Brahms, Scriabine, Liszt, Martedì 17, ore 21:35

Roberto Gonzàlez-Monjas, Stèphane Degout, Respighi, Chausson, Ropartz, Lunedì 30, ore 21:57 Opera

Verdi, Ernani, Palau de les Arts, Valencia, Mercoledì 4, ore 20:30

Tchaikovksy, Eugene Onegin, Teatro Real, Madrid, Sabato 7, ore 20:30

Verdi, Un Ballo in maschera, Palau de les Arts, Valencia, Mercoledì 11, ore 20:30

Ravel, L’Heure espagnole, Puccini, Gianni Schicchi, Palau de les Arts, Mercoledì 18, ore 20:30

Verdi Otello, Teatro Real, Madrid, Sabato 21, ore 20:30

Danza, Flamenco

Patricia Guerrero, Catedral, Martedì 3, ore 20:30

Patricia Guerrero, Ballet Nacional de España, La Bella Otero, Martedì 10, ore 20:30

Rocìo Molina, Guitar Trilogy I, Inicio, Martedì 17, ore 20:30

Rocìo Molina, Guitar Trilogy II, Al fondo riela, Martedì 24, ore 20:30

Rocìo Molina, Guitar Trilogy III, Vuelta a uno, Martedì 1 dicembre, ore 20:30

Flamenco e Jazz

Paco de Lucìa, Light and Shade, Lunedì 9, ore 20:30

Israel Fernàndez, Festival of Granada, Giovedì 12, ore 20:10

Rafael Riqueni, Ser flamenco, Lunedì 16, ore 20:30

Nuove frontiere

Utopia, Daniel Lozakovich, Pàrt, Dusapin, Scelsi, Venerdì 6 ore 20:30 PREMIERE

– news in collaborazione con tivusat –

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(ITALPRESS).