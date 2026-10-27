Droga e armi, ad Avola arrestato un cittadino francese

SIRACUSA (ITALPRESS) – Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Noto, hanno arrestato un uomo del 48 anni, cittadino francese, per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento, coltivazione e detenzione di stupefacenti.

In specie, gli investigatori netini intervenivano in un’abitazione sita in un terreno nel Comune di Avola e procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare, a carico del quarantottenne, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

In tale contesto operativo, nel complesso, venivano sequestrati 3 chilogrammi e mezzo di marijuana e 16 piante di canapa indiana ancora interrate. Inoltre, venivano rinvenute e sequestrate una carabina calibro 12 con silenziatore e mirino ottico, un fucile a pompa e relativo munizionamento, in buono stato di conservazione, con congegni di scatto e percussione funzionanti, una pistola con delle parti arrugginite e relativo munizionamento, con congegni di scatto e percussione funzionanti, nonché altro munizionamento di vario calibro per un totale di 109 munizioni.

Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato veniva posto agli arresti domiciliari.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).