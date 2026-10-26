Pallavolo, esordio amaro per l’Entello Erice: a Ribera arriva una sconfitta

Inizio in salita per l’Entello Erice nel campionato di Serie C maschile di pallavolo. Nella prima giornata, la formazione trapanese è stata sconfitta per 3-1 sul campo del Volley Club Ribera, tornato in Serie C dopo oltre trent’anni. I padroni di casa hanno preso subito il controllo della gara, aggiudicandosi i primi due set rispettivamente per 25-19 e 25-16. Un avvio complicato per gli ericini, costretti a inseguire e a cercare una reazione per rimanere in partita. La risposta dell’Entello è arrivata nel terzo parziale, combattuto fino alle battute finali e chiuso sul 25-23 in favore degli ospiti. Un successo che ha riacceso le speranze di rimonta, rimandando il verdetto al quarto set.

Il Ribera, però, non ha lasciato spazio a ulteriori sorprese. I padroni di casa hanno ripreso in mano il gioco, imponendosi nettamente per 25-14 e mettendo fine alla contesa con il punteggio di 3-1. Per l’Entello Erice resta il rammarico per non essere riuscito a prolungare la rimonta fino al tie-break, dopo aver mostrato nel terzo set di poter contrastare gli avversari. La sconfitta lascia la squadra a zero punti dopo il primo turno, ma il campionato è appena cominciato e ci saranno altre occasioni per riscattarsi e trovare continuità. L’obiettivo sarà ripartire dagli aspetti positivi emersi nel corso della gara, lavorando sulle difficoltà che hanno condizionato l’esordio. La stagione è ancora lunga e le prossime giornate offriranno all’Entello la possibilità di cambiare passo.