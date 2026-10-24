Maggioranza compatta sul governo Schifani “Ora avanti con la Finanziaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’approvazione delle variazioni di bilancio nell’ambito della legge Coesione e crescita conferma la compattezza del centrodestra e il sostegno convinto al governo Schifani. La maggioranza ha dimostrato unità, responsabilità e capacità di fare squadra, superando anche le insidie del voto segreto e mettendo al centro gli interessi della Sicilia. I risultati raggiunti finora testimoniano il lavoro portato avanti dal governo e dalla sua maggioranza. Riteniamo che nessun governo e nessuna maggioranza abbiano conseguito risultati di questa portata, creando le condizioni per dare risposte concrete a famiglie, imprese e territori”. Lo affermano in una nota i segretari regionali di Forza Italia Nino Minardo, Fratelli d’Italia Luca Sbardella, Lega Nino Germanà, Mpa Fabio Mancuso, Dc nazionale Carmelo Pace, Noi moderati Massimo Dell’Utri, e Udc Decio Terrana.

“Adesso – aggiungono – la priorità è approvare entro la fine dell’anno una Finanziaria ancora una volta espansiva, valorizzando le risorse disponibili. Tutto ciò è il frutto risanamento operato dal governo Schifani, e già avviato dal centrodestra nella scorsa legislatura con la presidenza Musumeci. In questa direzione l’avanzo di amministrazione che, secondo i dati richiamati per il rendiconto 2025, supera i 7 miliardi di euro rappresenta un elemento importante per programmare nuovi interventi a sostegno della crescita e dello sviluppo della Sicilia. Affronteremo la prossima sessione di bilancio con la stessa determinazione e compattezza, sostenendo l’azione del governo Schifani e lavorando per trasformare le risorse regionali in opportunità concrete per i siciliani”.

– foto IPA Agency –

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