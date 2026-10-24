A Soelden prima gioia in Coppa per Moltzan, Zenere quinta davanti a Shiffrin

SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Paula Moltzan. Nella tormenta di neve di Soelden la statunitense fa saltare il banco e centra il primo successo all’undicesima apparizione sul podio. Quinta dopo la prima manche, Moltzan chiude in 2’14″82 e precede solamente di un centesimo l’albanese Lara Colturi, all’ottavo podio in Coppa del Mondo e a un passo anche lei dalla prima vittoria in carriera. “Non mi sembra vero e mi servirà del tempo per realizzare ciò che ho fatto. Abbiamo lavorato tanto sui materiali questa estate e questo è l’apice del nostro lavoro, non potevo immaginare un inizio di stagione migliore”, le parole di Moltzan, che si prende anche la testa della classifica generale. Completa il podio la tedesca Emma Aicher, al miglior risultato in gigante in carriera, staccata di 0″52 dalla vetta. Quarta la svedese Sara Hector (+0″63) davanti all’azzurra Asja Zenere, quinta. Brava e fortunata la 29enne di Bassano del Grappa, che mette insieme il secondo tempo di manche e approfitta del peggioramento delle condizioni meteo per confezionare una bella rimonta dalla 16esima posizione. “Non mi aspettavo questo risultato perchè mi sono allenata tanto in velocità quest’anno. Ho avuto qualche problema al ginocchio, ma sapevo di poter sciare bene e veloce. Ho anche commesso un errore nella seconda manche, ma va bene così”, le parole di Zenere, che precede la svizzera Camille Rast, sesta a 0″81, e Mikaela Shiffrin. La statunitense non riesce a difendere la prima piazza della prima run e si ferma in settima casella a 0″83 da Moltzan, con il 27esimo tempo di manche. Completano la top ten la neozalendese Alice Robinson, ottava a 1″01, l’austriaca Franziska Gritsch, nona a 1″12, e la polacca Maryna Gasienica-Daniel, decima a 1″12 e protagonista della rimonta di giornata con ben 20 posizioni recuperate. Grande chance sprecata dall’austriaca Julia Scheib, favorita ai nastri di partenza e caduta all’ingresso del muro nella prima manche. Al ritorno in Coppa del Mondo dopo quasi tre anni, la slovena Petra Vlhova è 23esima a 2″08.

Insieme a Zenere sono due le azzurre a punti. Lara Della Mea si migliora rispetto alla prima manche (24^) e termina 18esima a 1″73 da Moltzan e a poco più di mezzo secondo dalla top ten. Alice Pazzaglia centra un’ottima qualificazione con il pettorale numero 41 e chiude 29esima a 3″58. Eliminate in prima manche le altre otto italiane: Anna Trocker è 36esima, Sophie Mathiou 41esima, Laura Pirovano 42esima, Marta Bassino è 43esima al rientro 368 giorni dopo l’infortunio al ginocchio, Tatum Bieler 45esima, Emilia Mondinelli 54esima, Giorgia Collomb 58esima con lo stesso tempo di Ilaria Ghisalberti. La Coppa del Mondo femminile ripartirà il mese prossimo per il primo slalom della stagione, che si disputerà il 14 novembre sulle nevi finlandesi di Levi. Il prossimo gigante andrà in scena il 28 novembre a Killington, negli Usa.

– foto Ipa Agency –

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