Propaganda neonazista sui social e armi, denunciato un minore a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Propaganda neonazista, abbigliamento militare e simbologia estremista diffusa sul web: con queste accuse la Polizia Postale del Lazio e la Digos della Questura di Roma hanno perquisito l’abitazione di un minorenne, indagato per istigazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta della Procura per i Minorenni della Capitale.
– Foto: Polizia di Stato –
Le indagini, condotte con il supporto della Digos di Milano, sono partite dopo l’individuazione di alcuni contenuti pubblicati sui social network dal ragazzo, caratterizzati da richiami all’estremismo di destra, simboli neonazisti e immagini paramilitari.
I controlli in casa hanno dato esito positivo: gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico, abiti di tipo militare, accessori e manoscritti con simboli e grafiche estremiste, del tutto identici agli oggetti mostrati nei video pubblicati online dal giovane.
– Foto: Polizia di Stato –
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