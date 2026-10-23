Propaganda neonazista sui social e armi, denunciato un minore a Roma

ROMA (ITALPRESS) –: con queste accuse laindagato per istigazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta della Procura per i Minorenni della Capitale.

Le indagini, condotte con il supporto della Digos di Milano, sono partite dopo l’individuazione di alcuni contenuti pubblicati sui social network dal ragazzo, caratterizzati da richiami all’estremismo di destra, simboli neonazisti e immagini paramilitari.

I controlli in casa hanno dato esito positivo: gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico, abiti di tipo militare, accessori e manoscritti con simboli e grafiche estremiste, del tutto identici agli oggetti mostrati nei video pubblicati online dal giovane.

– Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).